Многие люди до сих пор удивляются, почему простая геометрическая форма заняла такое высокое место в художественном мире.

Хотя сомнения на этот счет все еще посещают умы современных людей, "Черный квадрат" по праву является признанным мировым шедевром. Дело в том, что это не просто изображение геометрической фигуры.

Для его создания Казимир Малевич использовал специальный состав: смесь мела, черного углеродосодержащего пигмента и жженой кости. Чтобы реализовать свой глубокий замысел, художнику необходим был не просто черный цвет, а глубокая бездна, в которой не отражается свет.

"Черный квадрат" на самом деле не является квадратом. При его изображении автор не нарисовал ни одного прямого угла и намеренно не использовал точных измерительных приборов.

Малевич желал, чтобы его квадрат был асимметричным, живым и подвижным.

"Черный квадрат" был выбран художником в качестве отображения символа эпохи и входил в известный триптих: "Черный квадрат", "Черный круг" и "Черный крест". Этот триптих был выставлен на обозрение публики в 1915 году - за два года до Октябрьской революции.

Фактически, эта работа предсказала разрушение существующего мирового порядка и стала символом создания новой мировой "религии" - модернизма.

Можно с уверенностью заявлять, что "Черный квадрат" Казимира Малевича предрек революцию в России и явился революцией в мире искусства.