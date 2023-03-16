Вторая группа заключенных переведена в мега-тюрьму Сальвадора

Вторая группа из 2000 заключенных была переведена в среду в условиях строгой безопасности в новую тюрьму, построенную в Сальвадоре для размещения более 40 000 подозреваемых гангстеров, ставших жертвами "войны" президента Найиба Букеле с преступностью.

"В ходе новой операции мы перевели вторую группу из 2000 бандитов в Центр сдерживания терроризма (CECOT)", - написал Букеле в Twitter.

Президент опубликовал видео, на котором сильно татуированных босоногих мужчин в белых шортах с опущенными головами и скованными за спиной руками торопливо передвигают и грузят в автобусы.

Букеле хвастался, что новое учреждение является крупнейшей мега-тюрьмой в Северной и Южной Америке, но правозащитные организации критиковали его за суровые условия содержания.

Министр обороны Рене Фрэнсис Марино сказал, что 1200 солдат приняли участие в операции по обеспечению безопасности, которая началась на рассвете и включала три вертолета ВВС.

Первые 2000 заключенных были переведены в прошлом месяце.

Тюрьма была построена для размещения некоторых из 65 000 подозреваемых гангстеров, задержанных в рамках войны с преступностью, начатой в прошлом году Букеле, который год назад ввел чрезвычайное положение, разрешив аресты без ордера в стране, охваченной насилием.