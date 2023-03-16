Пушилин сообщил о новом наступлении российских войск под Авдеевкой

Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью «Россия 24», в настоящий момент идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений.

По словам Пушилина, наступательные действия продолжаются со стороны Красногоровки, также российские войска продвигаются и с другой стороны Авдеевки. Как отметил временный глава Донецкой народной республики, наступление продвигается на так быстро, как хотелось бы. Пушили подчеркнул, что украинские власти постоянно перебрасывают резервы и выстраивают достаточно серьезные укрепления даже с учетом погодных условий. Однако продвижение российских войск идет абсолютно планомерно.

Также Пушилин отметил, что у украинских вооруженных сил остается еще порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем российской армии.