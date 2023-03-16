Пушилин сообщил о новом наступлении российских войск под Авдеевкой
Как сообщил временно исполняющий обязанности руководителя Донецкой народной республики Денис Пушилин в интервью «Россия 24», в настоящий момент идет планомерное наступление российских сил на Авдеевку со стороны Красногоровки и других направлений.
По словам Пушилина, наступательные действия продолжаются со стороны Красногоровки, также российские войска продвигаются и с другой стороны Авдеевки. Как отметил временный глава Донецкой народной республики, наступление продвигается на так быстро, как хотелось бы. Пушили подчеркнул, что украинские власти постоянно перебрасывают резервы и выстраивают достаточно серьезные укрепления даже с учетом погодных условий. Однако продвижение российских войск идет абсолютно планомерно.
Также Пушилин отметил, что у украинских вооруженных сил остается еще порядка пяти дорог снабжения, которые находятся под условным огневым контролем российской армии.
Опубликовано: Алексей Гладкий
-
-
Антон Райт
Вторая группа заключенных переведена в мега-тюрьму Сальвадора
Вторая группа из 2000 заключенных была переведена в среду в условиях строгой безопасности в новую тюрьму, построенную в Сальвадоре для размещения более 40 000 подозреваемых гангстеров, ставших жертвами "войны" президента Найиба Букеле с преступностью.Подробнее...
-
-