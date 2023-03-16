В Ростове в результате пожара сгорело здание погранслужбы ФСБ
2023-03-16 12:56
В Ростове-на-Дону горит здание областной пограничной службы ФСБ Российской Федерации.
В телеграм-каналах начало распространяться видео, на котором огнем охвачено здание управления пограничной службы ФСБ России по Ростовской области.
Также появились неподтвержденные сообщения о том, что причиной взрыва и последующего пожара стала дитанация склада с боеприпасами в самом здании.&
Появились сообщения о том, что есть пострадавшие. О числе пострадавших или о наличии погибших пока не сообщается.
Опубликовано: Николай Скира