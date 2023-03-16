В Ростове в результате пожара сгорело здание погранслужбы ФСБ

В Ростове-на-Дону горит здание областной пограничной службы ФСБ Российской Федерации.

В телеграм-каналах начало распространяться видео, на котором огнем охвачено здание управления пограничной службы ФСБ России по Ростовской области.

Также появились неподтвержденные сообщения о том, что причиной взрыва и последующего пожара стала дитанация склада с боеприпасами в самом здании.&

Появились сообщения о том, что есть пострадавшие. О числе пострадавших или о наличии погибших пока не сообщается.