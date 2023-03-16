Пентагон опубликовал кадры столкновения Су-27 и американского беспилотника MQ-9

В сети появилось первое видео, на котором показан момент столкновения Су-27 и MQ-9.

Пентагон обнародовал видеозапись с камер дрона Reaper MQ-9, который столкнулся с российским штурмовиком Су-27.

Ранее американский телевизионный канал CNN опубликовал симуляцию, в которой воссоздали возможный вариант столкновения.

Также отметим, что ABC News пишет о возможном поднятии обломков беспилотника со дна Черного моря силами российских военных.