Пентагон опубликовал кадры столкновения Су-27 и американского беспилотника MQ-9
2023-03-16 13:22
В сети появилось первое видео, на котором показан момент столкновения Су-27 и MQ-9.
Пентагон обнародовал видеозапись с камер дрона Reaper MQ-9, который столкнулся с российским штурмовиком Су-27.
Ранее американский телевизионный канал CNN опубликовал симуляцию, в которой воссоздали возможный вариант столкновения.
Также отметим, что ABC News пишет о возможном поднятии обломков беспилотника со дна Черного моря силами российских военных.
Опубликовано: Николай Скира