Царь зверей объединяет храмы, герб и флаг Шри-Ланки

Хотя в этой стране никогда не было львов, именно это животное считается главным символом страны.

"Царь зверей" стал главным символом Шри-Ланки благодаря древнему преданию. Оно связано с дочерью представителей древних индийских царств - царя Ванги и царевны Калинги.

Эта девушка отличалась своенравием и смелым характером. Однажды она вместе с караваном купцов отправилась в дальнее путешествие.

В дороге на караван внезапно напал огромный лев. Все в страхе разбежались, но царевна осталась на месте.

Лев не смог причинить девушке вреда, потому что внезапно влюбился в нее.

Он украл ее и умчал на спине в свою пещеру. Так царевна стала женой зверя и родила от него двух близнецов, у одного из которых вместо конечностей были львиные лапы.

Когда близнецам исполнилось по 16 лет, они вместе с матерью бежали из пещеры, в которой отец все это время удерживал их силой. Они вернулись в царство Вангу и объявили охоту на своего отца-льва.

Охота оказалась успешной, и сын царевны по имени Львиная Рука вернулся в родной лес, где им был основан город Сихапура.

У него родилось 16 пар близнецов. Старшего наследника звали Виджая - именно он повел свой "львиный" народ за океан и организовал новое государство на берегах Ланки.

Поэма о внуке льва Виджае является основой менталитета ланкийцев. А лев служит основным символом их государственности.