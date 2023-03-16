Полиция Польши арестовала троих граждан Беларуси по обвинению в шпионаже

В Польше задержали троих белорусов. Местные власти их обвиняют в работе на белорусские спецслужбы.

Белорусское информационное агентство БелТА сообщило о том, что в Польше были задержаны три гражданина Беларуси. Их обвиняют в том, что они якобы работали на российские спецслужбы.

Как сообщается, были задержаны Посмитюха Владислав Александрович, 1994 г.р, Медведева Мария Павловна, 2004 г.р, Москаленко Николай Николаевич, 1971 г.р.

БелТА отмечает, что ни один из этих людей не имеет никакого отношения ни к спецслужбам, ни к правоохранительным органам Российской Федерации. Источник называет информацию о причастности граждан к шпионской сети информационным вбросом.