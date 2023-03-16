Бедный американец раскрыл секрет строительства древнеегипетских пирамид

Эдвард Лидскалнин голыми руками построил каменный замок для своей возлюбленной.

Этот феномен до сих пор вызывает шок у ученых и простых обывателей. Удивительная история связана с американским парнем, которому удалось покорить гравитацию.

Эдвард Лидскалнин известен тем, что разгадал тайну строителей древних пирамид и тем самым утер нос всем ученым мира, которые столетиями бьются над этой загадкой.

А поводом к такому невероятному прорыву послужила несчастная история любви. Эдвард, бедный парнишка без перспектив с четырьмя классами образования, потерял любимую девушку прямо накануне свадьбы.

Она бросила его, и чтобы доказать возлюбленной, как сильно она ошиблась, Эдвард в одиночку построил в ее честь каменный замок. Причем сделал это практически голыми руками, без инструментов.

Молодой человек в одиночку передвигал 30-тонные глыбы, которые весили больше, чем камни среднего веса в пирамиде Хеопса. На удивленные реплики соседей он отвечал, что просто раскрыл секрет строительства египетских пирамид.

Эта история по сей день вызывает споры в научных кругах. Достоверно известно лишь одно: до начала строительства Эдвард Лидскалнин действительно посещал Египет и видел древние пирамиды.