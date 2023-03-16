Politico: США ждут от ВСУ наступления в мае по одному из двух направлений

Издание Politico утверждает, что администрация Вашингтона надеется на начало украинского контрнаступления в мае.

Американское новостное агентство Politico со ссылкой на инсайдера в Белом доме уведомляет, что администрация Пентагона ожидает начало новой украинской наступательной операции на позиции российских военных в грядущем мае. В газете отмечают, что чиновники из США сконцентрировали свои усилия на оказание поддержки Киеву в подготовке к данному наступлению.

Автор статьи в Politico подчёркивает, что те пакеты военной поддержки, которые были получены правительством Украины от администрации Вашингтона четыре и пять месяцев назад, призваны помочь подразделениям ВСУ приступить к началу наступательных действий по одному из двух направлений фронта.

Аналитики газеты утверждают, что одним из направлений нового украинского наступления является продвижение к крымскому полуострову из Херсона, который может быть использован в качестве наступательного плацдарма после того, как российские войска покинули город. По мнению журналистов, наступая на Крым, ВСУ перережут сухопутные пути сообщения между ним и российской группировкой в Украине.

Вторым вариантом для выбора места наступления является Донбасс: подразделения украинской армии могут активизировать свои усилия по продвижению на Донецком направлении для попытки установления контроля над всеми территориями ДНР и ЛНР.

При этом в Politico отмечают, что первый вариант, предполагающий атаку ВСУ на крымский полуостров с территории Херсонской области, является практически нереализуемым, поскольку вооружённые силы России существенно укрепили свою линию обороны в регионе, тем самым превентивно подготовившись к любым атакам.