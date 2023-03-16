Если дома в период детства для нее была создана атмосфера расслабленности и защищенности, то в школе пришлось столкнуться с суровыми нравами.

Лю­бовь прин­ца Чарль­за к Ка­мил­ле Пар­кер-Бо­улз до­ро­го стоила многим представителям королевского двора Британии. Ее избранник, будущий король Великобритании, развелся и чуть не потерял шанс на корону, сообщает автор портала "Журнал не о платьях" на платформе Дзен.

Же­на Чарль­за, прин­цес­са Ди­а­на, бы­ла с ним глу­бо­ко не­сча­ст­на. Бри­тан­ская мо­нар­хия терпела насмешки.

Тем не менее, любовь этих двоих сохранилась, и Карл III все-та­ки же­нился по люб­ви. И Камилла из роковой женщина превратилась в королеву. Кто она такая?

Ка­мил­ла Роз­ма­ри Шэнд родилась 17 ию­ля 1947 го­да. Бу­ду­щее девочки ка­за­лось рас­пи­сан­ным на го­ды впе­ред: при­ли­ч­ное об­ра­зо­ва­ние, брак и дол­гая жизнь в до­воль­ст­ве.

Пре­док Ка­мил­лы по линии матери То­мас Кью­битт ос­но­вал в свое вре­мя со­лид­ную стро­и­тель­ную ком­па­нию, и этим на­дол­го обес­пе­чил по­том­ков. А ее отец Брюс Шэнд являлся офи­це­ром ко­ро­лев­ской ка­ва­ле­рии.

Ро­ди­те­ли Ка­мил­лы ти­ту­ло­ван­ны­ми ари­сто­кра­та­ми не бы­ли, однако по ста­ту­су при­на­д­ле­жа­ли все-таки к вы­с­ше­му об­ще­ст­ву.

Я имела луч­ший жиз­нен­ный старт, ко­то­ро­го мо­ж­но лишь по­же­лать, - призналась однажды Ка­мил­ла.

Она ро­с­ла в ат­мо­сфе­ре люб­ви, чувствовала свою за­щи­щен­но­сть. Роскошный дом, про­гул­ки вер­хом, иг­ры с гон­чи­ми со­ба­ка­ми, пи­к­ни­ки - вековые ат­ри­бу­ты без­мя­те­ж­но­го дет­ст­ва детей при­ли­ч­ных ан­г­лий­ских се­мейств.

По вос­кре­сень­ям нарядно одетую Ка­мил­лу ве­ли в цер­ковь. В ос­таль­ные дни не­де­ли девочка вы­гля­де­ла на­сто­я­щим со­р­ван­цом, лазала по де­ревь­ям и во­ди­лась с маль­чиш­ка­ми.

Те­п­ли­ч­ные до­маш­ние ус­ло­вия кон­т­ра­сти­ро­ва­ли с су­ро­вы­ми нра­ва­ми школы, ку­да де­ток аристократов от­да­ва­ли в пя­ти­лет­нем воз­рас­те. Шко­ла Дам­б­реллз, где на­чинала уче­бу Ка­мил­ла, даже зимой не ота­п­ли­ва­лась.

Де­ти си­де­ли за пар­та­ми в шарфах и свитерах. Жа­ло­вать­ся им за­пре­ща­лось, провинившихся за ма­лей­шие воль­но­сти се­к­ли роз­га­ми. Эта шко­ла не ис­к­лю­че­ни­е: в подобных условиях учил­ся и принц Чарльз.

Бу­ду­щих силь­ных се­го мира с мла­дых ног­тей учи­ли быть силь­ны­ми и стой­ки­ми. Не­по­се­д­ли­вая Ка­мил­ла свою пер­вую пор­цию ро­зог получила в 6 лет. И вы­дер­жа­ла ис­пы­та­ние с че­стью, не пролив ни сле­зин­ки.

В другой шко­ле нра­вы бы­ли ­мяг­че. В лон­дон­ской школе Гейт для юных ле­ди де­во­чек обу­ча­ли правильным ма­не­рам, иг­ре в бридж и многим иным по­лез­ным для бра­ка ве­щам.