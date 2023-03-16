Секли розгами: детство супруги Карла III Камиллы было далеко не безоблачным
Если дома в период детства для нее была создана атмосфера расслабленности и защищенности, то в школе пришлось столкнуться с суровыми нравами.
Любовь принца Чарльза к Камилле Паркер-Боулз дорого стоила многим представителям королевского двора Британии. Ее избранник, будущий король Великобритании, развелся и чуть не потерял шанс на корону, сообщает автор портала "Журнал не о платьях" на платформе Дзен.
Жена Чарльза, принцесса Диана, была с ним глубоко несчастна. Британская монархия терпела насмешки.
Тем не менее, любовь этих двоих сохранилась, и Карл III все-таки женился по любви. И Камилла из роковой женщина превратилась в королеву. Кто она такая?
Камилла Розмари Шэнд родилась 17 июля 1947 года. Будущее девочки казалось расписанным на годы вперед: приличное образование, брак и долгая жизнь в довольстве.
Предок Камиллы по линии матери Томас Кьюбитт основал в свое время солидную строительную компанию, и этим надолго обеспечил потомков. А ее отец Брюс Шэнд являлся офицером королевской кавалерии.
Родители Камиллы титулованными аристократами не были, однако по статусу принадлежали все-таки к высшему обществу.
Я имела лучший жизненный старт, которого можно лишь пожелать, - призналась однажды Камилла.
Она росла в атмосфере любви, чувствовала свою защищенность. Роскошный дом, прогулки верхом, игры с гончими собаками, пикники - вековые атрибуты безмятежного детства детей приличных английских семейств.
По воскресеньям нарядно одетую Камиллу вели в церковь. В остальные дни недели девочка выглядела настоящим сорванцом, лазала по деревьям и водилась с мальчишками.
Тепличные домашние условия контрастировали с суровыми нравами школы, куда деток аристократов отдавали в пятилетнем возрасте. Школа Дамбреллз, где начинала учебу Камилла, даже зимой не отапливалась.
Дети сидели за партами в шарфах и свитерах. Жаловаться им запрещалось, провинившихся за малейшие вольности секли розгами. Эта школа не исключение: в подобных условиях учился и принц Чарльз.
Будущих сильных сего мира с младых ногтей учили быть сильными и стойкими. Непоседливая Камилла свою первую порцию розог получила в 6 лет. И выдержала испытание с честью, не пролив ни слезинки.
В другой школе нравы были мягче. В лондонской школе Гейт для юных леди девочек обучали правильным манерам, игре в бридж и многим иным полезным для брака вещам.
Опубликовано: Светлана Гарусева