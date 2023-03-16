Interia: в Германии продукты подорожали более чем на 20%, а полки супермаркетов опустели

Издание Interia опубликовало данные мюнхенского Института экономических исследований о ситуации с продуктами питания в Германии.

Сообщается, что расходы немецких потребителей на продовольственную продукцию в феврале выросли в среднем на 21,8% в сравнении с показателем прошлого года.

За тот же период электроэнергия в стране подорожала на 19,1%. При этом 85,7% компаний пожаловались на проблемы с поставками продовольствия.

По информации Interia, полки в продовольственных магазинах ФРГ пустеют из-за разногласий между производителями продуктов и розничной торговлей.

У них пока не получается согласовать цены на продукты, причем для производителей время простоя может стать инструментом давления на магазины.