Британские учителя бастуют из-за низких зарплат и плохих условий труда

Британские учителя объявили забастовку, поскольку они недовольны условиями своего труда, а также размером зарплат.

На данный момент бастуют сотни тысяч педагогов, в стране закрыты более 23 тысяч учебных заведений.

Ранее учителя в Великобритании уже выдвигали требования о повышении зарплат, однако власти не пошли навстречу.

По информации британского Института финансовых исследований, за последние 12 лет зарплаты учителей в стране снизились в среднем на 11%.

Педагоги жалуются, что некоторые виды их труда вообще не оплачиваются. Например, им приходится бесплатно вести кружки в выходные дни.