Британские учителя бастуют из-за низких зарплат и плохих условий труда
2023-03-16 14:34
Британские учителя объявили забастовку, поскольку они недовольны условиями своего труда, а также размером зарплат.
На данный момент бастуют сотни тысяч педагогов, в стране закрыты более 23 тысяч учебных заведений.
Ранее учителя в Великобритании уже выдвигали требования о повышении зарплат, однако власти не пошли навстречу.
По информации британского Института финансовых исследований, за последние 12 лет зарплаты учителей в стране снизились в среднем на 11%.
Педагоги жалуются, что некоторые виды их труда вообще не оплачиваются. Например, им приходится бесплатно вести кружки в выходные дни.
Опубликовано: Светлана Репина