Экстремально похудел: вес Романа Костомарова при росте 182 см упал до 50 кг

С момента попадания в реанимацию легендарный фигурист не может самостоятельно питаться.

Легендарный фигурист более двух месяцев находится в реанимации московской Коммунарки. Роман Костомаров перенес инсульт и ряд операций по ампутации конечностей.

А сегодня стало известно, что 46-летний спортсмен очень сильно похудел: его вес упал до 50 килограммов при росте в 182 сантиметра, сообщает СтарХит.

По сути, с момента попадания в клинику Костомаров не может питаться самостоятельно. Романа посещает его жена Оксана Домнина. После долгого молчания она дала комментарий о состоянии супруга:

О возможных последствиях мы все знали. Когда Роман заболел, собрался консилиум самых лучших врачей. У мужа было тяжелое, сложное состояние, показатели зашкаливали. Фактически это были цифры, с которыми не выживают. Но он родился заново. То, что он сейчас с нами — огромное чудо и заслуга врачей. Это счастье, самое важное для нас.

Как сообщают СМИ, фигуристу периодически становится то лучше, то хуже. Но родные, близкие, коллеги верят в лучшее, а медики делают все возможное и невозможное, чтобы сохранить олимпийскому чемпиону жизнь и здоровье.