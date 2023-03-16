Журналисты газеты NBC утверждают, что Владимир Зеленский совершил стратегический просчёт, отказавшись выводить подразделения ВСУ с Артемовского направления.

Колумнист информагентства NBC Митхил Аггарвал утверждает, что решение Владимира Зеленского о продолжении попыток удержания Артемовска в ДНР силами армии Украины является сильнейшим просчётом, который может негативно сказаться на будущей судьбе Киева и исходе российской спецоперации.

Аггарвал уверен, что подобное решение Зеленского продиктовано его боязнью крупного поражения на территории республик Донбасса и идёт в разрез с современным представлением о логике военной мысли. Аналогичное мнение высказал глава организации по аналитике военный кампаний Rochan Consulting Конрад Музыка.

По мнению Музыки, солдаты ВСУ должны были тактически отступить из Артемовска ещё несколько неделями ранее, однако этого не произошло из-за необоснованных амбиций Владимира Зеленского, желающего приписать себе возможную победу украинской армии в городе. Тем не менее, аналитик отметил, что подобная победа не суждена Украине.

Накануне пресс-служба офиса Зеленского сообщила, что украинский президент провёл заседание ставки главнокомандующего, в рамках которой было принято решение продолжить удерживать Артемовск. Данное решение было поддержано главкомом ВСУ Валерием Залужным и генералом Александром Сырским.

При этом Сырский не скрывает, что украинские войска на территории Артемовска находятся в плачевном состоянии, не имея возможности пополнять резервы боеприпасов из-за утраты над асфальтированными дорогами, которые ведут в город и с недавних пор контролируются бойцами российской "Группы Вагнера".