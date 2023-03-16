Капли от насморка могут служить причиной повышения давления

Если часто пользоваться каплями с сосудосуживающими компонентами, можно вызвать даже инсульт.

В холодный период года люди часто испытывают проблемы с заложенностью носа и насморком. Многие начинают назначать себе самостоятельное лечение и покупают сосудосуживающие капли, которые свободно продаются в аптеках.

Такие капли при частом применении приносят не только пользу, а откровенно вредят организму. Если использовать их постоянно, то нарушается целостность слизистой оболочки носа.

В результате того, что уменьшается доступ крови к слизистой, снимается отечность и человеку становится легче дышать. Но в итоге самолечение может привести к плачевным последствиям.

Кроме повышения артериального давления, появляется аритмия, учащенное сердцебиение и периодические носовые кровотечения. Но самое страшное, что может последовать за неконтролируемом применением капель в нос, - это ишемический инсульт.

Поэтому правильнее в случае насморка обращаться за советами к врачу и не заниматься самолечением.