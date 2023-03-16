В УПЦ показали почерневшие кресты над Киево-Печерской лаврой после передачи ее ПЦУ
2023-03-16 14:56
В УПЦ утверждают, что после передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ над церковью почернели кресты.
По словам наместника Киево-печерской лавры митрополита Павла, кресты на Трапезной церкви почернели из-за святотатства.
Наместник опубликовал обращение к украинским властям и показал видео, на котором можно увидеть почерневшие кресты.
Он отметил, что раньше кресты были желтыми, а изменения произошли после передачи лавры Православной церкви Украины.
Павел считает это знаком того, что святую соборную апостольскую церковь необходимо беречь.
Ранее власти Украины потребовали, чтобы монахи УПЦ покинули Киево-Печерскую лавру в срок до 29 марта.
Опубликовано: Светлана Репина