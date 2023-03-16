В УПЦ показали почерневшие кресты над Киево-Печерской лаврой после передачи ее ПЦУ

2023-03-16 14:56

В УПЦ утверждают, что после передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ над церковью почернели кресты.

По словам наместника Киево-печерской лавры  митрополита Павла, кресты на Трапезной церкви почернели из-за святотатства.

Наместник опубликовал обращение к украинским властям и показал видео, на котором можно увидеть почерневшие кресты.

Он отметил, что раньше кресты были желтыми, а изменения произошли после передачи лавры Православной церкви Украины.

Павел считает это знаком того, что святую соборную апостольскую церковь необходимо беречь. 

Ранее власти Украины потребовали, чтобы монахи УПЦ покинули  Киево-Печерскую лавру в срок до 29 марта.