В УПЦ показали почерневшие кресты над Киево-Печерской лаврой после передачи ее ПЦУ

В УПЦ утверждают, что после передачи Киево-Печерской лавры ПЦУ над церковью почернели кресты.

По словам наместника Киево-печерской лавры митрополита Павла, кресты на Трапезной церкви почернели из-за святотатства.

Наместник опубликовал обращение к украинским властям и показал видео, на котором можно увидеть почерневшие кресты.

Он отметил, что раньше кресты были желтыми, а изменения произошли после передачи лавры Православной церкви Украины.

Павел считает это знаком того, что святую соборную апостольскую церковь необходимо беречь.

Ранее власти Украины потребовали, чтобы монахи УПЦ покинули Киево-Печерскую лавру в срок до 29 марта.