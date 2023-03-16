Дуда: в ближайшее время Польша поставит Украине четыре истребителя МиГ-29

Анджей Дуда анонсировал поставку российских истребителей МиГ-29 украинским войскам.

Днём четверга, 16 марта, польский президент Анджей Дуда публично заявил, что в скором времени Министерство обороны Польши намеревается поставить вооружённым силам Украины первые истребители МиГ-29 российского производства. По данным Дуды, в рамках первой поставки Киев получит от Варшавы четыре таких самолёта.

Накануне в пресс-службе Белого дома уведомили, что правительство Соединённых Штатов не планирует препятствовать желанию других государств поставлять Украине собственную истребительную авиацию, однако администрация Вашингтона пока не станет передавать свои самолёты Киеву.

В Белом доме признают, что на территории США действительно находятся два украинских пилота, которые заняты в сфере обучения управлением американскими новейшими истребителями F-16, однако это не является гарантом того, что ВСУ получают подобную технику в ближайшем будущем.

Примечательно, что 8 февраля Владимир Зеленский лично прибыл в британский парламент в Лондоне, где выступил с речью в честь скорой годовщины российской спецоперации, попросив местных депутатов поспособствовать передаче "мощных английских самолётов" армии Украины.

После этого глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес признал, что в краткосрочной перспективе ведомство не рассматривает возможность поставки подобной техники подразделениям ВВС ВСУ. Вместе с тем Зеленский настаивает на том, что продолжит формировать истребительную коалицию на Западе, целью которой является снабжение Украины самолётами.