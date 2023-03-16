Путин: экономика РФ начала развиваться по новой модели из-за санкций

Владимир Путин утверждает, что российская экономическая модель претерпела существенные изменения из-за ограничительных мер Запада.

Вечером 16 марта Владимир Путин выступил перед участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей, где публично заявил, что экономика России избрала новый вектор развития, что спровоцировано масштабными западными санкционными пакетами, введёнными в отношении Москвы после начала спецоперации в Украине.

По словам Путина, санкции коллективного Запада действительно смогли навредить российской экономике, однако этот ущерб был нивелирован комплексом мер в виде оперативной разработки программы параллельного импорта, грамотный действий Центрального Банка страны и роста стоимости продаваемых Россией энергоресурсов.

Владимир Путин уверен, что в настоящее время западные рестрикции идут на пользу России, ВВП которой сократился лишь на 1,2 процента за минувший год. В то же время российский президент напомнил, что в течение 2022 года валовый внутренний продукт Украины сократился на 40 процентов.

Президент Александр Лукашенко солидарен со взглядом Путина на положительное действие западных санкций, назвав санкционное давление на экономики стран Союзного Государства временем возможности. В частности, такую формулировку Лукашенко использовал во время беседы с президентом Ирана Ибрахимом Раиси во время визита в Тегеран.

Многие западные аналитики сходятся во мнении, что санкции навредили странам Европейского союза, оставив целостной экономику Российской Федерации. В то же время глава Евросовета Шарль Мишель признаёт, что государства ЕС исчерпали потенциал санкций в отношении РФ.