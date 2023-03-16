Журналист Такер Карлсон уверен, что правительство Соединённых Штатов навязывает своему народу идею неизбежности войны с Россией.

16 марта телеведущий канала Fox News Такер Карлсон публично заявил, что американское правительство целенаправленно убеждает население своей страны в полезности войны с российской армией для благосостояния США. Карлсон утверждает, что в Белом доме пытаются изобразить Россию врагом американского народа, приписывая аналогичную роль Китаю.

По мнению Такера Карлсона, с учётом подобных тенденций администрация Вашингтона действительно может спровоцировать конфликт между Соединёнными Штатами и российско-китайским военным союзом, однако в действительности народ США не желает участия в прямой конфронтации с данными странами.

Также Карлсон отметил, что американское правительство продолжает тратить миллионы долларов на поддержание жизни в украинском государстве, спонсируя в том числе пенсионную реформу Украины, что кажется немыслимым для простых американских граждан.

Такер Карлсон уверен, что власти Соединённых Штатов постепенно превращаются в аппарат тотального насилия и диктатуры, а начало американо-российского конфликта позволит правительству Вашингтона ввести механизмы репрессий всех людей с альтернативной точкой зрения на происходящее.

Накануне бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что считает целесообразным смену действующего в США правительства, поскольку осуществляемая Джо Байденом политика привела страну на грань войны с Россией, одновременно способствуя началу новой Великой депрессии.