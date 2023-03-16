Cumhuriyet: США планируют превратить Чёрное море в личное озеро НАТО

Издание Cumhuriyet утверждает, что американское правительство хочет установить контроль над черноморской акваторией для пользования Североатлантическим альянсом.

Вечером 16 марта новостное агентство Cumhuriyet опубликовало авторский аналитический материал, в котором утверждается, что инцидент с падением американского беспилотника MQ-9 Reaper в Чёрное море свидетельствует о том, что правительство США хочет контролировать данное водное пространство, используя его для нужд блока НАТО.

По мнению автора статьи в Cumhuriyet, крайне показательной является реакция на инцидент координатора Белого дома Джона Кирби, который публично заявил, что авиация Соединённых Штатов намерена летать над Чёрным морем даже после того, как в небе над ним потерпел крушение дрон MQ-9.

Аналитик Cumhuriyet отмечает, что в США мечтают о превращении Чёрного моря во внутреннее озерно НАТО, и именно для этой цели американские власти проводят активную антироссийскую риторику внутри Украины и Грузии, желая установить контроль над данными государствами, тем самым обеспечив себе преимущество в борьбе с Россией.

При этом журналист напомнил, что свободному перемещению американских военных кораблей в черноморской акватории мешает положения турецкой конвенции Монтрё, поскольку правительство Турции само не заинтересовано в том, чтобы боевые суда Соединённых Штатов курсировали у её берегов.

В Cumhuriyet напомнил, что ещё с 1936 года администрации Анкары и Москвы пришли к единому мнению относительно регламента судоходства в Чёрном море, что подрывает идею США о доминировании в водах данного региона.