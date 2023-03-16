Стаса Пьеху после коронавируса мучают проблемы с суставами

Певец уже год не тренируется на ринге. Он сделал акцент на укреплении здоровья: принимает витамины и БАДы.

Певец Стас Пьеха всегда поддерживал свою форму, и даже в плотном концертном графике находил время для тренировок. Однако в последнее время от физических нагрузок отказался, сообщает Рrozvezd.info.

Уже год боксом не занимаюсь. После того, как переболел ковидом, начались некоторые проблемы с суставами. И тренироваться мне запретили, - посетовал артист.

По словам звезды, он скучает без бокса. Но понимает, что сейчас важнее укрепить здоровье. Стас признался, что пьет витамины, принимает БАДы.

Верю, что постепенно проблемы с суставами пройдут. Тогда вновь смогу вернуться к своим тренировкам на ринге, - констатировал певец.

Не так давно артист провел отпуск на Мальдивах и остался им очень доволен. По некоторым данным, певец проводил на курорте время не один, а с возлюбленной. Правда, сам он это комментировать не стал.