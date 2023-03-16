ForPost: дрон США MQ-9 Reaper найден у Севастополя на глубине 900 метров

Обломки американского разведывательного беспилотника обнаружили у берегов Севастополя.

16 марта севастопольское информагентство ForPost сообщило, что у берегов Севастополя обнаружены обломки беспилотного летательного аппарата MQ-9 Reaper военно-воздушных сил Соединённых Штатов. Известно, что обломки найдены в районе пролегания нитки трубопровода "Южный поток" на глубине около 900 метров.

В ForPost отмечают, что данный БПЛА был обнаружен российскими военными специалистами ещё 14 марта, в день, когда американский аппарат потерпел крушение в небе над Чёрным морем недалеко от крымского полуострова. В газете сообщили, что детали беспилотника США найдены в шестидесяти километрах от Севастополя.

В настоящий момент место крушения MQ-9 Reaper охраняет российская боевая авиация, корабли и силовики, а поднятием беспилотника со дна Чёрного моря занимается отечественный глубоководный аппарат, который опустился на глубину от 850 до 900 метров с целью извлечения обломков на поверхность.

Вместе с тем информагентство The Hill уведомляет, что сотрудники Пентагона предприняли ряд определённых мер для недопущения попадания ценной информации о деятельности американского дрона в руки российских экспертов. При этом в Пентагоне признали, что военные Соединённых Штатов не смогут вернуть себе обломки БПЛА.

Пресс-служба Белого дома утверждает, что американский президент Джозеф Байден уже проинформирован об инциденте в Чёрном море. В Минобороны РФ подчёркивают, что дрон США упал во время сближения с российским истребителем Су-27, который не применял боевое оружие.