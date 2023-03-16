Virgin Orbit увольняет большинство сотрудников и приостанавливает активность

Компания по запуску спутников Virgin Orbit объявляет "операционную паузу" и увольняет большинство сотрудников, за исключением основного экипажа, сообщает CNBC.

Сообщается, что компания ищет новых инвесторов, чтобы уменьшить финансовое давление, и планирует предоставить "обновленную информацию о дальнейших операциях в ближайшие недели", - говорится в заявлении представителя.

Такие компании, как SpaceX, запускают тяжелые ракеты с земли, чтобы вывести полезную нагрузку на орбиту.

Однако Virgin Orbit поднимает ракеты меньшего размера на высоту около 35 000 футов на крыле Boeing 747, что сокращает расход топлива. Ранее в этом году компания попыталась запустить девять спутников на низкую околоземную орбиту со своей базы в Великобритании. К сожалению, миссия провалилась — по сообщениям, из-за смещенного топливного фильтра.

Эта неудача усугубила существующие финансовые проблемы, поскольку акции компании резко упали с момента ее дебюта в декабре 2021 года. В последнем финансовом квартале компания сообщила об убытках в размере 49,2 миллиона долларов, поскольку потратила деньги на получение любых доходов.

Несмотря на эти проблемы, Virgin Orbit, похоже, продвигается к следующему запуску.

"Наше расследование почти завершено, и наша следующая серийная ракета с включенной необходимой модификацией находится на завершающей стадии интеграции и тестирования", - заявил представитель в прошлом месяце.