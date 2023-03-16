Китай ограничивает обычай подарков на помолвку, чтобы повысить рождаемость

Инициатива последовала за январским отчетом Национального бюро статистики Китая, в котором говорится, что население страны сократилось с 1,413 миллиарда в 2021 году до 1,412 миллиарда в 2022 году.

Власти называют растущую стоимость брака на фоне экономического спада одной из причин, по которой все меньше людей вступают в брак, а подарки на помолвку усугубляют эту тенденцию.

Также известный как "кайли", или выкуп за невесту, подарки на помолвку - это выплаты, сделанные потенциальным женихом семье невесты в виде наличных денег, ювелирных изделий, автомобилей и даже недвижимости, чтобы показать богатство и искренность.