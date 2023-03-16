Новая отмена: на Бали не дали выступить Борису Гребенщикову

За минувшую неделю казусы случились и с другими артистами из России: Little Big концерт перенесли, Семена Щербакова арестовали, а Михаила Шаца депортировали.

Концерт музыканта Бориса Гребенщикова, признанного в России иноагентом, отменили на острове Бали, сообщает «Слово и Дело».

Выступление было запланировано на 23-е марта. Зрителям предлагают сдать билеты и получить за них деньги. Новую дату концерта певца обещали сообщить позже. Причина отмены концерта при этом не уточняется.

Это не первая отмена выступлений российских артистов на Бали в последние дни. 15 марта здесь заявили о переносе концерта группы Little Big, встречи с которыми зрители ждали 16 марта.

Как следует из пресс-релиза, выступление коллектива смещено на 8 марта по «техническим причинам». Купленные ранее билеты действительны. В соцсетях поклонники коллектива на это отреагировали негативно: некоторые фанаты прилетели на остров специально ради кумиров.

Не так давно на Бали отменили концерт и даже арестовали стендап-комика Семена Щербакова, который прибыл в Индонезию по туристической визе и не имел права на работу. Еще ранее оттуда по схожей причине депортировали юмориста Михаила Шаца.