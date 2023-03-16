Лекорню: французские колёсные танки AMX-10RC прибыли в Украину

Глава Минобороны Франции Себастьян Лекорню утверждает, что колёсные танки французского производства уже переданы украинским войскам.

Вечером 16 марта глава французского оборонного ведомства Себастьян Лекорню пообщался с зарубежными журналистами, публично им сообщив, что первая партия произведённых во франции колёсных танков AMX-10RC уже находится в Украине. При этом политик отказался уточнять, сколько именно подобных танков Киев получил от Парижа.

Согласно большинству современных классификаций образца НАТО, произведённые во Франции лёгкие танки на колёсном шасси не являются полноценным танковым вооружением, ввиду чего не могут помочь армии Украины в её новой контрнаступательной операции, которая должна стартовать весной.

Накануне премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщил прессе, что в ближайшее время польское Министерство обороны передаст украинской армии ещё десять немецких танков Leopard 2. Ранее польские войска отправили в Украину четыре подобных танка, что совпало с визитом Моравецкого в Киев.

Постоянный представитель России в Организации объединённых наций Василий Небензя утверждает, что с начала спецоперации в Украине российские войска ликвидировали порядка 7500 танков. По мнению Небензи, передача ещё около 300 танков Киеву для российской армии "погоды не сделает".

Министерство обороны России опубликовало пресс-релиз, согласно которому на момент 16.03.23 вооружённые силы РФ ликвидировали свыше 8300 украинских танков.