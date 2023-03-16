С Меладзе через суд хотят вернуть 1,25 миллиона российских рублей за отмененный концерт

Организаторы выступления певца в Архангельске подали исковое заявление в ответ на многократный перенос концерта, который так и не состоялся.

Компания «Твой концерт», занимавшаяся организацией концерта певца Валерия Меладзе в городе Архангельске, подала иск в Арбитражный суд Москвы, сообщает Рамблер.

Организаторы требуют от исполнителя 1,25 миллиона рублей за отмену концерта.

Исковое заявление поступило 14 марта, но к рассмотрению пока не принято. Концерт планировался на разные даты в 2022 году, а потом отменялся.

В последний раз выступление исполнителя анонсировалось на весну 2023-го, но в декабре прошлого года зрителям стали возвращать деньги за билеты. Ранее организаторы отменили два концерта Валерия Меладзе в Новосибирске.

Год назад певец высказал свое негативное отношение к СВО на Украине. Недавно, напоминает РИА Новости, Меладзе вновь оказался в центре скандала после того, как на новогоднем карпоративе в Дубае повторил лозунг украинских националистов.

Поступок артиста подвергли критике в Госдуме России.