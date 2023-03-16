Парламент Франции требует отставки правительства из-за повышения пенсионного возраста без голосования депутатов
2023-03-16 19:21
Правительство Франции приняло решение о проведении в стране реформы, которая предусматривает повышение пенсионного возраста с 62 до 64 лет.
О принятии закона депутатам французского парламента сообщила премьер-министр Элизабет Борн. На голосование парламентариев этот вопрос не выносился.
Борн заявила, что Франция не может позволить себе многочасовые дебаты и риск для будущего пенсионной системы, поэтому она берет на себя ответственность за его принятие.
Депутаты пытались выразить свое возмущение таким развитием событий, и премьер-министру во время выступления пришлось перекрикивать их.
В результате парламентарии потребовали отставки правительства, а у здания парламента собрались сотни французов, протестующих против повышения пенсионного возраста.
Опубликовано: Светлана Репина