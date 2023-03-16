FT: с начала марта шесть крупнейших американских банков потеряли 165 миллиардов долларов

Издание Financial Times сообщает о снижении рыночной капитализации шести крупнейших американских банков с начала марта.

По информации издания, у банков Citigroup, Bank of America, Morgan Stanley, Goldman Sachs, Wells Fargo, JP Morgan Chase зафиксировано снижение капитализации на 13%.

Совокупные потери эти финансовых структур оцениваются в 165 млрд. долларов, к тому же инвесторы сейчас массово выводят деньги из ценных бумаг банков.

По их мнению, в условиях усиления банковского кризиса американский регулятор может ужесточить надзор.

Издание также уточняет, что в таких условиях произойдет увеличение расходов банков из-за выплаты клиентам повышенных ставок по депозитам, а это негативно повлияет на прибыль.