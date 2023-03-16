Песков признался, что не смог найти источник сил Путина

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос журналиста по поводу того, откуда Владимир Путин берет силы.

Песков признался, что не имеет понятия, как Владимиру Путину удается справляться с таким напряженным графиком и откуда он черпает силы для этого.

По словам пресс-секретаря, это настоящая загадка, над которой все ломают голову уже целых 22 года.

Ранее в Кремле объявили все сообщения о проблемах со здоровьем у путина фейками и вбросами Запада.

Сам президент России еще в 2016 году рассказывал, что ведет здоровый образ жизни, занимается спортом и проходит сезонную вакцинацию.