Туркменистан часто сравнивают с Северной Кореей

Хотя, когда-то она была одной из республик, входивших в состав СССР. Но только в Северную Корею организовать поездку намного проще, чем в Туркменистан.

Для путешествия в Корею достаточно купить тур в официальном турагентстве страны, и никто вам не запретит посмотреть эту страну.

В Туркменистане, такое не пройдет. Несмотря на то, на сайте посольства Туркменистана есть несколько видов виз для путешествия по стране, навряд ли вам удастся получить её. Причем отказывают в визе не только россиянам, но и гражданам любых стран.

Президент Туркмении ограничил посещение страны иностранцами. Местным жителям выехать в другое государство тоже непросто.

Раньше можно было попасть в страну по транзитной визе. Такая виза выдавалась на 5 дней.

За это время можно было погулять по Ашхабаду, съездить в пустыню, увидеть знаменитый горящий кратер – Дарваза. Сейчас такой возможности нет. В ближайшее время нет никаких перспектив посетить эту страну.