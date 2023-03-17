CNA: новый президент Чехии Павел получил штраф в 2650 долларов за нарушения правил отчетности

Czech News Agency сообщает, что президенту Чехии Петру Павлу назначен штраф в размере 2650 долларов.

Штраф президенту, инаугурация которого состоялась 9 марта, выписало Управление по надзору за хозяйственной деятельностью политических сил страны.

Причиной стало нарушение отчетности о проведении предвыборной кампании. Это самое крупное взыскание такого рода в истории Чехии.

Сообщается, что Павел представил неполную информацию о спонсорах его избирательной кампании.

В документах он не указал юридические адреса спонсоров, их регистрационные номера, а также место и дату рождения физических лиц. Петр Павел уже оплатил штраф.