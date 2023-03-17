NYP: TikTok хочет продать свою соцсеть в США из-за давления властей

Издание New York Post со ссылкой на собственные источники сообщает, что владельцы социальной сети TikTok хотят продать свой бизнес в США.

Это связано с мощным давлением на китайскую виртуальную платформу со стороны американских властей.

По информации издания, TikTok уже ведет переговоры с потенциальными покупателями, изучая варианты сделки.

Источник не рассказал о возможных покупателях. Однако в 2020 году TikTok уже рассматривал возможность продажи, поскольку Дональд Трамп грозился запретить соцсеть.

Тогда в качестве вероятных покупателей называли Oracle и Walmart. Ранее администрация Джо Байдена пригрозила заблокировать TikTok в США, если китайская компания ByteDance не продаст его.