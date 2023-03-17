Spiegel: немецкие продуктовые дискаунтеры подняли цены на 31% и более

Издание Spiegel со ссылкой на результаты исследования организации Foodwatch сообщает, что продуктовые дискаунтеры в Германии резко повысили цены на товары собственных брендов.

Чаще всего такую продукцию покупали люди с невысоким уровнем дохода, и они сразу ощутили на себе подорожание.

Продукты собственных брендов в дискаунтерах подорожали на 31% и более, хотя общий уровень инфляции в сфере продовольствия составляет 20%.

Foodwatch призывает власти Германии повысить доходы населения, а также обнулить НДС на некоторые продукты, на овощи и фрукты.

Организация также предлагает ввести в школах и детских садах бесплатные обеды.