Украинские беженцы в Берлине устроили бунт из-за ветрянки

2023-03-17 02:54

Издание Страна.ua сообщает, что украинские беженцы возмущены карантином по ветрянке, который ввели в палаточном городке в аэропорту Берлина.

У одной из женщин, проживающей в городке, ребенок заболел ветрянкой. Около недели он вел обычный образ жизни без ограничения контактов, пока это не заметила администрация лагеря.

После этого палатки были закрыты на карантин, и это создало серьезные проблемы для украинских беженцев. 

Как выяснилось, их дети отказываются от еды, предлагаемой  в лагере, поэтому родители обычно покупали им еду в магазине. 

Теперь у них нет такой возможности, что и стало причиной бунта. Для решения проблемы в лагерь приехал представитель посольства Украины в ФРГ.