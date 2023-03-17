Украинские беженцы в Берлине устроили бунт из-за ветрянки
2023-03-17 02:54
Издание Страна.ua сообщает, что украинские беженцы возмущены карантином по ветрянке, который ввели в палаточном городке в аэропорту Берлина.
У одной из женщин, проживающей в городке, ребенок заболел ветрянкой. Около недели он вел обычный образ жизни без ограничения контактов, пока это не заметила администрация лагеря.
После этого палатки были закрыты на карантин, и это создало серьезные проблемы для украинских беженцев.
Как выяснилось, их дети отказываются от еды, предлагаемой в лагере, поэтому родители обычно покупали им еду в магазине.
Теперь у них нет такой возможности, что и стало причиной бунта. Для решения проблемы в лагерь приехал представитель посольства Украины в ФРГ.
Опубликовано: Светлана Репина