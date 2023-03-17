Японского профессора удивило гениальное умение россиян выходить из сложных ситуаций

Японский профессор Ринсуке Хаттори восхитился гениальной способностью россиян находить выход из сложных ситуаций.

Он отметил, что после введения санкций у россиян возникли проблемы с получением услуг, которыми они привыкли пользоваться.

Однако они нашли обходные пути и собственные решения. По мнению профессора, именно поэтому санкции не привели к заметному ухудшению условий жизни в России.

Он также отметил, что российские власти делают все возможное, чтобы жизнь граждан не ухудшилась из-за санкций.

В качестве примера профессор рассказал, что японцы недовольны подорожанием яиц. Они были буквально шокированы, узнав, что в нынешних условиях яйца в России подешевели.