Японского профессора удивило гениальное умение россиян выходить из сложных ситуаций
2023-03-17 03:15
Японский профессор Ринсуке Хаттори восхитился гениальной способностью россиян находить выход из сложных ситуаций.
Он отметил, что после введения санкций у россиян возникли проблемы с получением услуг, которыми они привыкли пользоваться.
Однако они нашли обходные пути и собственные решения. По мнению профессора, именно поэтому санкции не привели к заметному ухудшению условий жизни в России.
Он также отметил, что российские власти делают все возможное, чтобы жизнь граждан не ухудшилась из-за санкций.
В качестве примера профессор рассказал, что японцы недовольны подорожанием яиц. Они были буквально шокированы, узнав, что в нынешних условиях яйца в России подешевели.
Опубликовано: Светлана Репина