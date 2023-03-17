Дочь Заворотнюк получила шокирующие счета после возвращения из Дубая

Анна прилетела в Москву, чтобы проведать больную мать. Но после недолгого пребывания уже хочет вернуться в теплые края.

Анна Заворотнюк, которая проводит зиму в Дубае, прилетела в Россию, чтобы навестить недавно выписавшуюся из клиники звезду "Моей прекрасной няни", сообщает КП.

Девушка призналась в соцсетях, что уже хочет улететь назад в Эмираты, которые считает вторым домом. Анна пожаловалась на холод и зиму. Кроме того, ее раздражают и бытовые проблемы.

По прилету из Дубая Заворотнюк-младшая изучила счета за коммуналку и была шокирована. Анна - хозяйка большой квартиры в центре Москвы и старается вовремя оплачивать услуги ЖКХ. Она решила начать рациональнее подходить к этой статье расхода.

Решила отказаться от воды, какого фига за нее платим, если тут меня нет?! - написала Анна.

Оказывается, сумма за воду девушке начисляется по общему счетчику, и в итоге выходит намного дороже индивидуального.

Я теперь буду аккуратно подходить к расходам и деньгам. Распоряжаться ими правильно. Мы платим за воду. Но платим по фиксированному счетчику. Как взрослый человек, я сейчас вызову сантехников. Они приедут, поставят нормальный счетчик, с которого сама буду снимать показания, - заявила девушка.

Вероятно, муж Анны до сих пор ограждал жену от бытовых проблем и решения принимал сам. Теперь, столкнувшись с реальной жизнью, Заворотнюк-младшая решила попробовать хозяйствовать самостоятельно.

Переезд в Дубай девушка предприняла в связи с тем, что ее избраннику предложили в Эмиратах работу. Личность спутника жизни она скрывает. Известно только, что ее муж родом из Москвы.

Пара познакомилась в США во время учебы. Дочь актрисы в Нью-Йорке изучала менеджмент в университете, но прервала учебу, когда ее мать тяжело заболела.