Вика Цыганова попросила у Олега Газманова прощения

Певица оправдалась за свои слова о том, что песни Газманова ей не нужны. Она добавила, что это решат зрители, которые любят артиста.

Певица Вика Цыганова попросила прощения у Олега Газманова за то, что критиковала песни коллеги. Об этом сообщает «Абзац» со ссылкой на «Аргументы и факты».

Звезда призналась, что не смогла проконтролировать эмоции.

Я думаю, мы многое прошли вместе, многое еще сможем сделать. Главное, не нужно врать самим себе, — сказала она.

По словам Цыгановой, дело поклонников решать, у кого песни хорошие, а у кого нет.

Думаю, тебе больно, что я тебя обидела, — добавила она.

Ранее певица заявила, что ей не нужны песни Олега Газманова.

После опубликованного у себя на странице извинения Цыганова рассказала, что смущена случаем с Газмановым в Дубае. Певцу предложили произнести украинский лозунг, и тот попросил его не тревожить, потому что он устал.

Я извинилась за то, что нелестно отозвалась о его песнях. Песни его хорошие! Просто этот поступок отвратительный. Песни Газманова любят. Но не сращиваются в голове его песни и тот поступок, — сказала Цыганова.

Она предложила бы Газманову решить этот конфликт силовым методом.