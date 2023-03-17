В подмосковных Химках полиция расследует загадочную смерть 28-летней стюардессы

Тело девушки обнаружили спустя неделю после трагедии, двери в ее квартиру были открыты. Версия суицида не рассматривается.

Полиция города Химки в Московской области расследует странную смерть 28-летней стюардессы. Тело девушки нашли в ванной ее съемной квартиры, уточняет Вумен.ру со ссылкой на Телеграм-канал SHOT.

На первый взгляд, все похоже на самоубийство. Но в деле есть много странных деталей.

Тело Ланы обнаружила коллега по работе. Двери не были заперты на ключ, потому она смогла зайти в квартиру, — рассказал источник РЕН ТВ.

Девушка к моменту обнаружения была мертва семь дней. Полицейские при осмотре квартиры никакой записки не обнаружили. Этот и другие факты, включая открытую дверь, ставят под сомнение версию о суициде и вызывают множество вопросов.

Почему стюардессу никто не искал долгую неделю? Почему та не заперла квартиру? Мог ли кто-то желать Лане зла? Ответов на эти вопросы пока нет.

Как выяснили журналисты, девушка родилась в Омской области, работала в известной авиакомпании. Фамилию Ланы не называют.

Предположительно, у погибшей были отношения с одним из пилотов. По словам знакомых стюардессы, влюбленные в последнее время часто ссорились. В Химках Лана одна снимала двухкомнатную квартиру.

Сначала СМИ написали, что девушку нашла ее подруга, потом выяснились, что это был некий мужчина по имени Иван.

Полиция продолжает расследование этого дела, назначен ряд необходимых экспертиз.