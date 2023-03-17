Стоимость электроэнергии для населения в Беларуси введенный с 1 января 2023 года

Ожидаемы рейды проверки на дачах и районы частных домов, 1 января 2023 года вступило в силу Постановление совета министров республики Беларусь №952 от 30 декабря 2022 года.

Постановление совета министров республики Беларусь №952 от 30 декабря 2022 года, о внесении изменений в постановление Совета Министров Республики Беларусь от 30 декабря 2013 г. № 1166

«Об установлении для населения цен на газ, тарифов на электрическую и тепловую энергию, утверждении затрат на единицу оказываемых населению коммунальных услуг газо- и энергоснабжающими организациями Министерства энергетики», тем самым установив новые тарифы на электроэнергию в Беларуси с 1 января 2023 года.

Так с 1 января 2023 года стоимость электроэнергии при одноставочном тарифе:

Для домов и квартир оборудованных в установленном порядке электроплитми — 0,209 рублей за 1 кВт/ч.

Для домов и квартир оборудованных в установленном порядке газовыми плитами — 0,2459 рублей за 1 кВт/ч.

Стоимость электроэнергии при полном возмещении экономически обоснованных затрат — 0,2705 рублей за 1 кВт/ч.