Си Цзиньпин встретится с Владимиром Путиным 20 – 22 марта

Пресс-служба Кремля сообщает, что Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин встретится с российским президентом Владимиром Путиным 20 – 22 марта.

По сообщению кремлевской пресс-службы, главы государств в ходе переговоров обсудят актуальные вопросы дальнейшего развития партнерства и стратегического взаимодействия между Москвой и Пекином. Кроме того, состоится подписание ряда важных двусторонних документов. Также запланирован обмен мнениями в контексте углубления российско-китайского сотрудничества на международной арене.

Одной из главных обсуждаемых тем между лидерами КНР и России будет нынешняя ситуация на Украине. Ранее Китай неоднократно выражал недовольство тем, что страны Запада оказывают помощь украинским властям в их противостоянии с российской армией.

По всей вероятности, Си Цзиньпин намерен активнее содействовать разрешению украинского конфликта. Это подтверждается тем, что после переговоров с Путиным Си Цзиньпин собирается провести онлайн-встречу с украинским президентом Владимиром Зеленским. Официальный представитель китайского внешнеполитического ведомства Ван Вэньбин ранее неоднократно подчеркивал, что позиция Пекина по украинскому кризису «четкая и последовательная» и руководство КНР стремится всячески поддерживать контакт со всеми заинтересованными сторонами.