Медведев оценил ЧП с дроном США в Чёрном море словами «американцы оборзели»

Дмитрий Медведев высказался об инциденте с падением американского беспилотника в Чёрное море.

17 марта бывший президент России Дмитрий Медведев опубликовал новое сообщение на своей странице в Telegram, где впервые публично высказался об инциденте с падением дрона MQ-9 Reaper ВВС США в акватории Чёрного моря. По мнению Медведева, американцы "вконец оборзели".

Свою позицию Дмитрий Медведев аргументировал тем, что командование военно-воздушными силами Соединённых Штатов отказывается соблюдать правила безопасности, отправляя свои беспилотные летательные аппараты в местность рядом с проведением специальной военной операции.

Известно, что ранее американский дрон MQ-9 упал на дно Чёрного моря возле границ крымского полуострова. При этом беспилотник пролетел в непосредственной близости от российского истребителя Су-27, который был оперативно поднят в воздух в ответ на появление американского БПЛА возле границ РФ.

Позднее пресс-служба Пентагона опубликовала видеозапись, сделанную с борта беспилотника США, которая свидетельствует о том, что истребитель ВКС России пролетел прямо над американским дроном, осуществив сброс топлива.

Пресс-служба объединённого командование Европейской части американской армии утверждает, что российский пилот повёл себя непрофессионально, самовольно пойдя на опасное сближение с БПЛА. Также в ведомстве упрекнули самолёт России в неэкологичном сбросе топлива.