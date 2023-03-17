Барабанщик Def Leppard Рик Аллен подвергся нападению подростка возле отеля во Флориде

Во время курения в valet подросток, который "прятался за столбом", бросился на 59-летнего барабанщика.

19-летний Макс Эдвард Хартли был арестован и обвинен по двум пунктам обвинения в нанесении побоев, четырем пунктам обвинения в преступном хулиганстве и жестоком обращении с пожилым человеком или взрослым инвалидом. Аллен потерял руку в автомобильной аварии 1984 года.

Аллен был в городе в качестве хедлайнера шоу Def Leppard с Mötley Crüe в воскресенье.

В полицейском отчете подробно описывается тревожный инцидент.

Пока Аллен был на земле, из отеля вышла женщина, чтобы попытаться помочь.

Хартли якобы напал на нее и сбил с ног, где ее ударили и избили. Когда женщина попыталась убежать, вбежав в отель, подозреваемый обвиняется в том, что вытащил ее за волосы обратно на улицу. Затем он покинул этот район.

Хартли был арестован после того, как отправился в соседний отель и предположительно повредил множество автомобилей на парковке. Подозреваемый был освобожден под залог из тюрьмы округа Бровард во вторник.