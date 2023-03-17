Французский политик Флориан Филиппо утверждает, что США имеют отношение к диверсии на газопроводах "Северный поток".

В пятницу, 17 марта, экс-депутат европарламента Флориан Филиппо публично заявил, что вина Соединённых Штатов в подрыве российских трубопроводов "North Stream" была очевидна ещё до того, как американский расследователь Сеймур Херш обнародовал сведения об участии водолазов Пентагона и норвежских спецслужб в данной диверсии.

По данным Филиппо, ещё задолго до начала спецоперации в Украине официальные лица американского истеблишмента вели неприкрытую борьбу с "Северными потоками", а после старта СВО в феврале 2022 года Джозеф Байден заявил, что данные газопроводы будут уничтожены.

При этом Флориан Филиппо сомневается в однозначном участии военных Норвегии в подрыве "Северных потоков". Филиппо уверен, что ответственность норвежских спецслужб за активацию прикреплённой к газопроводам бомбы ещё предстоит доказать, однако военные представители Осло действительно могут иметь отношение к инциденту.

Также Флориан Филиппо напомнил, что Норвегия является прямым соперником России по поставкам газа в другие страны, и после теракта на "Северных потоках" именно норвежский газ заместил собой российский при поставках в европейские государства, что указывает на прямую заинтересованность Осло в теракте.

Характерно, что ранее Владимир Путин утверждал об известности выгодополучателей от взрыва на газопроводах "Северный поток", признавая, что ответственность за инцидент лежит на западных спецслужбах.