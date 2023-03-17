RP: среди задержанных в Польше по обвинению в шпионаже нет граждан РФ

Издание Rzeczpospolita утверждает, что задержанные накануне в Польше по обвинёнию в шпионаже не являются российскими гражданами.

17 марта репортёры польского информагентства Rzeczpospolita опубликовали свежий материал, в котором сообщается, что среди задержанных накануне в Польше не присутствуют россияне. Известно, что задержанным на польской территории выдвинуты обвинения в шпионаже, однако они не сотрудничают с Москвой, утверждают в газете RP.

Глава Министерства внутренних дел Польши Мариуш Каминьский утверждает, что днём ранее в стране были задержаны девять иностранных граждан, шесть из которых были временно арестованы. По данным Каминьского, все задержанные прибыли из государств, расположенных к востоку от Польши.

Также Мариуш Каминьский обвинил арестованных в осуществлении шпионской деятельности и сотрудничестве с российской разведкой, отметив, что обвиняемые работали на Кремль и планировали диверсии на территории Польши по заданиям неких российских кураторов.

Журналисты Rzeczpospolita сообщают, что среди задержанных фигурируют граждане Украины и Республики Беларусь, однако россиян среди них не присутствует. При этом в RP подчеркнули, что наличие российского паспорта у находящихся в Польше было бы слишком заметно для ведения разведки.

Характерно, что накануне некоторые белорусские информагентства сообщили о задержании трёх граждан РБ в Польше, подчеркнув, что арестованные не являются шпионами. Также СМИ обнародовали интервью с родственниками задержанных.