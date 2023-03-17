Тайвань предупреждает Гондурас "не утолять жажду ядом" после перехода на верность Китаю

Президент Гондураса Ксиомара Кастро объявил, что правительство Гондураса разорвет связи с Тайбэем и установит официальные отношения с Пекином.

Министр иностранных дел Гондураса Эдуардо Энрике Рейна заявил, что они “благодарны” за союз с Тайванем, но их экономические связи с Китаем подтолкнули их правительство к разрыву дипломатических отношений с островным государством.

"Мы понимаем, что это сложное решение, но внешняя политика Гондураса должна быть направлена на благо народа. Мы считаем, что этот шаг принесет пользу стране ", - сказал Рейна.

Министр отметил, что центральноамериканская страна ранее просила Тайвань пересмотреть условия своего долга перед островом и удвоить ежегодную помощь до 100 миллионов долларов. Сообщается, что Гондурас изо всех сил пытается выплатить свои международные долги, в том числе долг Тайваню в размере 600 миллионов долларов.

“Потребности Гондураса огромны, и мы не видели такого ответа от Тайваня”, - сказал Рейна, отметив, что решение было принято из прагматизма, а не идеологии.

Представитель Госдепартамента добавил:

"Правительство Гондураса должно знать, что КНР (Китайская Народная Республика) дает много обещаний, которые не выполняются”.