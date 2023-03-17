Хегер: правительство Словакии одобрило поставки истребителей МиГ-29 Киеву

Словацкий премьер-министр Эдуард Хегер сообщил о намерениях Братиславы передать свои истребители Украине.

Днём пятницы, 17 марта, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер публично заявил, что представители Кабинета министров страны одобрили передачу истребителей МиГ-29 украинским войскам. По словам Хегера, Киев получит тринадцать подобных самолётов от Словакии в ближайшее время.

При этом Эдуард Хегер отмечает, что все члены словацкого Кабмина проголосовали за поставки собственной истребительной авиации Украине, что положительно скажется на скорости передачи подобных аппаратов подразделениям ВСУ. Накануне стало известно, что Министерство обороны Польши также намеревается передать четыре истребителя МиГ-29 Украине.

Вместе с тем спикер военно-воздушных сил ВСУ Юрий Игнат утверждает, что поставка самолётов МиГ-29 Киеву не переломит ситуацию на фронте в пользу ВСУ, поскольку такие истребители являются вооружением советского образца, не соответствующего общепринятым стандартам НАТО.

По данным Игната, инженеры государств Североатлантического альянса действительно произвели модернизацию самолётов МиГ-29, установив на них датчики GPS-наведения, однако они не будут способствовать конкурентной борьбе украинской авиации с российскими военно-космическими силами.

Известно, что 8 февраля Владимир Зеленский обратился к представителям парламента Великобритании, призвав его членов повлиять на передачу английских истребителей армии Украины, однако позднее глава британского Министерства обороны Бен Уоллес заявил, что поставка таких машин Киеву исключена.