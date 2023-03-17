20 лет спустя: США вынуждены бороться с последствями собственного вторжения в Ирак

Война в Ираке и Сирии стоила США 1,79 триллиона долларов. За 20 лет здесь погибли 4599 американских военнослужащих.

По словам действующих и бывших официальных лиц США, Америка продолжает бороться с последствиями вторжения в Ирак 20 лет назад.

Это - усиление Ирана, ослабление влияния США и рост расходов на содержание американских войск в Ираке и Сирии для борьбы с боевиками ИГИЛ.

В 2003 году тогдашний президент Америки Джордж Буш-младший решил свергнуть режим Саддама Хусейна силой. В итоге это привело к этнической розни в Ираке и выводу войск США в 2011 году, что осложнило политику Штатов на Ближнем Востоке.

Конец правления суннитского меньшинства Саддама и замена его правительством шиитского большинства в Ираке позволил Ирану усилить здесь свое влияние.

Вывод американских войск из Ирака в 2011 году оставил вакуум, который заполнили боевики "Исламского государства", захватив примерно треть этой страны и Сирии. Это породило опасения среди арабских государств Персидского залива о том, что полагаться на Соединенные Штаты нельзя.

Выведя войска, экс-президент США Барак Обама в 2014-м году отправил военных в Ирак обратно.

Наша неспособность, нежелание нанести удар с точки зрения безопасности в стране привели к хаосу, который породил ИГИЛ, - сказал бывший заместитель госсекретаря Ричард Армитидж, обвинив США в неспособности обеспечить безопасность в Ираке.

Армитидж, служивший при республиканце Буше, когда Америка вторглась в Ирак, сказал, что это "может быть такой же большой стратегической ошибкой", как вторжение Гитлера в Советский Союз в 1941 году, из-за которого Германия потерпела поражение во Второй мировой войне.

Согласно оценкам, война в Ираке и Сирии стоила США 1,79 триллиона долларов, включая расходы Пентагона и Госдепартамента, уход за ветеранами и проценты по долговому финансированию конфликтов. С учетом прогнозируемого ухода за ветеранами до 2050 года сумма вырастет до 2,89 триллиона долларов.

Авторитет США также пострадал из-за решения Буша о вторжении, основанного на поддельных, преувеличенных и в конечном счете ошибочных разведданных об иракском оружии массового уничтожения.

Служивший при Буше сторонник войны Джон Болтон заявил:

Самая большая ошибка, допущенная после свержения Саддама - вывод войска в 2011 году.

В качестве последнего примера ослабления влияния США Иран и Саудовская Аравия договорились в пятницу восстановить отношения после многолетней вражды в рамках сделки при посредничестве Китая.

В Ираке и Сирии за 20 лет погибли 4599 американских военнослужащих.