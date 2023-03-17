Читатели британской газеты "Таймс" подвергли критике Пентагон за черноморский авиационный инцидент.

17 марта основанное в Великобритании информационное агентство The Times опубликовало статью о падении американского БПЛА MQ-9 Reaper в Чёрное море после опасного сближения данного аппарата с российским истребителем Су-27 возле границ Крыма. Многие из читателей Times сошлись во мнении, что инцидент является результатом провокации Пентагона.

Некоторые из пользователей портала отметили, что безрассудное поведение американских военно-воздушных сил может спровоцировать ядерную войну между Россией и Соединёнными Штатами, правительство которых не думает о долгосрочных последствиях своих действий в отношении Москвы.

Другие юзеры новостного сайта The Times выразили уверенность, что страны Североатлантического альянса за явным лидерством США намеренно провоцирует руководство России на открытое военное противостояние, и в конечном итоге российские власти могут ответить на провокации аналогичным образом.

Один из читателей Times подчеркнул, что американский беспилотный летательный аппарат MQ-9 является дроном разведывательного типа и собирал информацию об инфраструктуре и армии России недалеко от крымского полуострова, ввиду чего реакция ВКС РФ на подобное мероприятие являлась предсказуемой.

В пятницу бывший российский президент Дмитрий Медведев публично заявил, что случай с беспилотником США в акватории Чёрного моря свидетельствует, что "американцы совсем оборзели" и пытаются открыто отправлять свою военную технику в зону проведения спецоперации на Украине.