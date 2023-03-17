Преступник из Индии основал в Африке фейковое государство, представителей которого принимали в США и Британии.

Глава индуистского культа объявил себя богочеловеком, и разбил базу в Эквадоре. На родине он находится в розыске, в том числе за изнасилование.

В 2019 году Нитьянанда, глава индуистского культа, основал на частном острове недалеко от Эквадора свою базу. Объявивший себя человекобогом назвал ее Соединенными Штатами Кайласа, а своих соратников - индуистской нацией.

Мужчина сделал это после того, как покинул Индию, где его разыскивают за различные уголовные преступления, включая изнасилование и похищение людей.

Что еще более странно, Соединенные Штаты Кайласы в последнее время направляют квазидипломатические “делегации” в реальные страны и даже в Организацию Объединенных Наций.

Например, в 2022 году представитель Нитьянанды присутствовал на вечеринке Дивали в Палате лордов Великобритании. Как уточняют СМИ, его пригласили два члена тори.

А в начале 2023 года женщина, представившаяся Виджаяприей Нитьянандой, посетила два заседания комитета ООН в Женеве. Она назвалась "постоянным послом” Кайласы во всемирной организации и описала Кайласу как “первое суверенное государство для индусов”.

И это не все: 15 марта, New York Post сообщила, что Ньюарк, крупнейший город Нью-Джерси, в этом году подписал соглашение о программе побратимства с “официальными лицами” Кайласы.

Краснолицые чиновники Ньюарка теперь ломают головы над тем, почему никто из них даже не потрудился погуглить, что это за государство - Кайласу.

Официальные лица Ньюарка заявили, что соглашение действовало всего шесть дней и было признано ”необоснованным и недействительным", добавив, что на церемонии не было обмена деньгами, - сообщает The Post.

Название Кайласа происходит от горы Кайласа в Тибете, которая считается обителью индуистского бога Шивы.

Нитьянанда, чье реальное имя Аруначал Раджасекаран, часто изображается в видеороликах своих последователей не как святой человек, а как сам бог. В видео он заявляет, что может заставить животных говорить, как люди, или что ему по силам управлять движением солнца.

Это не помешало видным индийцам встретиться с ним, чтобы обсудить духовность, метафизику и перерождение.

Нитьянанда впервые получил известность в 2010 году, когда в сети появилось пошлое видео с участием его и тамильской киноактрисы. В том же году его ученица обвинила наставника в изнасиловании.

В 2019 году, выйдя под залог, он исчез с глаз общественности. В том же году - объявил о создании Кайласы на острове недалеко от Эквадора с собственным флагом, конституцией, центральным банком и паспортом.